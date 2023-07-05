Участник Грушинского фестиваля сделал предложение своей девушке с главной сцены

Музыкант встал на одно колено и попросил руки и сердца поэтессы Стефании Даниловой Фото: Скриншот с видео

Грушинский фестиваль-2023 вновь свел любящие сердца. Музыкант Александр «Сэро» Коньков сделал предложение своей девушке – поэтессе Стефании Даниловой. Он попросил ее руки и сердца прямо с главной сцены во время своего выступления.

– Нас все здесь считают мужем и женой. Мы ими пока не являемся, но сейчас это исправим, – сказал со сцены Александр «Сэро» Коньков, а после сделал предложение своей возлюбленной Стефании Даниловой, победительнице МГИК.

Под радостные крики и поздравления гостей фестиваля растрогавшаяся от всего происходящего девушка, конечно, сказала «Да!».

– На сцене только мы с тобой вдвоем, и я, наверное, решусь, ведь для тебя написанный мой блюз, – исполнила пара сразу после радостного события.

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