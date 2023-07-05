Бывшему самарскому полицейскому Вячеславу Хомских не удалось оспорить решение суда

Приговор оставили без изменений. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре экс-начальник полиции Вячеслав Хомских признан виновным в регулярном получении взяток от преступной группировки. Бывший сотрудник оказался за решеткой.

По информации Шестого кассационного суда общей юрисдикции, в начале июля текущего года суд оставил без изменений приговор в отношении бывшего начальника полиции УМВД России по Самаре. Бывший сотрудник приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, также его оштрафовали на 89 206 000 рублей, с лишением права занимать руководящие должности и специального звания «полковник полиции».

Напомним, бывший полицейский с 2011 года по 2017 год ежемесячно получал от преступной группировки «Законовские» взятки. Всего он получил 22 млн рублей и автомобиль «ВАЗ-212140».