Шесть человек пострадали в ДТП под Самарой, которое устроил водитель без прав

В числе пострадавших оказались трое детей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в среду, 5 июля 2023 года, в Самарской области произошла авария с участием «десятки» и «Рено». В результате столкновения автомобилей пострадали шесть человек. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось в 20:37 в Сызранском районе. 33-летний водитель «десятки» ехал по трассе М-5 в сторону Москвы. На 980 километре он начал разворачиваться – несмотря на запрещающую разметку – и столкнулся с «Рено 4Х2» в составе с полуприцепом KASSBOHRER XS, который вез пластиковые трубы весом в 6,5 тонн. За рулем иномарки находился 29-летний мужчина.

В результате аварии пострадали шесть человек, все находились в салоне «десятки». Водитель был доставлен в реанимацию, как 41-летняя пассажирка. 35-летней пассажирке, а также несовершеннолетним пассажирам 13, 7 и 2 лет назначили амбулаторное лечение.

Выяснилось, что у водителя легковушки не было прав. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.