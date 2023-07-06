Жителей просят с пониманием отнестись к необходимости работ и заранее планировать свои поездки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 09:00 7 июля до 05:00 10 июля из-за реконструкции теплотрассы закроют движение по улице Вольской на участке от проспекта Кирова до улицы Каховской. Об этом сообщили в городской администрации.

Работы будут идти в районе дома № 119 по улице Вольской. Временное перекрытие скажется на движении двух троллейбусов и трех автобусов. Так, троллейбус № 7 в направлении остановки «Завод «Металлург» будет ходить по улице Вольской, проспекту Кирова, улице Стара-Загора, проспекту Кирова, Ремесленному переулку и далее по своему маршруту.

А троллейбус № 15 от «Железнодорожного вокзала» пойдет как маршрут № 4. Также временно изменится маршрут автобусов № 21, № 34 и № 99. В сторону проспекта Металлургов они проследуют через проспект Кирова, Ремесленный переулок, улицу Каховскую и далее по своим маршрутам.

Жителей просят с пониманием отнестись к необходимости работ и заранее планировать свои поездки.

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