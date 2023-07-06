Губернатор проверил обновление инфраструктуры центра «Лесная сказка» под Самарой

За последние два года лагерь преобразился. Фото: Юлия Рубцова

В 2023 году Самарская область второй раз принимает на своей территории всероссийский военно-исторический лагерь «Страна Героев». Участники собрались в молодежном центре «Лесная сказка». Губернатор Дмитрий Азаров оценил условия в центре и пообщался с участниками.

— За последние два года лагерь преобразился, здесь многое сделано. У нас есть дальнейшие планы по улучшению инфраструктуры лагеря, чтобы всем ребятам было комфортно. Сегодня уже есть корпус всесезонный, решаются вопросы дальнейшей реконструкции корпусов, — сказал глава региона.

Так, были капитально отремонтированы корпуса, вход, санитарные комнаты, медпункт. Также полностью обновили административный корпус, теперь в нем есть современный актовый зал, кабинеты для групповых занятий. В дальнейшем планируется сделать отопление.

Дмитрий Азаров осмотрел корпуса лагеря и оценил капитальный ремонт и благоустройство. Также губернатор посетил образовательные площадки по направлениям обучения участников. Ребята продемонстрировали уже полученные навыки. Общаясь с ребятами на площадке поисковиков, глава региона отметил, что в первую очередь внимание нужно уделять технике безопасности.

Всего в этом году 500 детей и подростков получили возможность отдохнуть и пройти тематические образовательные программы в «Стране героев» в Самарской области. Участниками второй смены лагеря стали ребята из 11 регионов России. Для участников в «Лесной сказке» предусмотрена очень плотная программа.

Все занятия проходят под руководством инструкторов, в том числе ветеранов боевых действий. Во время них юноши и девушки учатся самообороне, метать ножи, разбирать-собирать автомат Калашникова.

Также ребята участвуют в полевых поисковых работах, тренируются сдавать нормы ГТО. Наставники обучают азам прыжков с парашютом и горного туризма. Одним их важнейших блоков программы является изучение истории Великой Отечественной войны. Есть и занятия в рамках общеразвивающей программы, спортивные и творческие мероприятия.

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