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НовостиОбщество6 июля 2023 10:59

Самарский врач рассказал, как аллергия проявляется у детей разного возраста

Специалист рассказал о распространенном заболевании
Алена ПРОВКИНА
Дети по-разному реагируют на аллергию

Дети по-разному реагируют на аллергию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врач-аллерголог-иммунолог детской клинической больницы им Н.Н. Ивановой Светлана Батаева рассказала, как аллергия влияет на детей разного возраста. Специалисты отметили частые проявления заболевания.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, более 30% горожан страдают хроническими аллергическими заболеваниями, а до 60% сталкиваются с эпизодической аллергией. При встрече с аллергеном организм жителей вырабатывают антитела, которые вызывают воспалительную реакцию. Чаще всего она проявляется в виде ринита, дерматита и бронхиальной астмы.

При этом, в зависимости от возраста аллергия проявляется по-разному: маленькие дети чаще сталкиваются с высыпаниями на теле, дети младшего школьного возраста и подростки с респираторными проявлениями, которые протекают «под маской» острой респираторной инфекции. При появлении симптомов жителям следует обратиться к врачу.