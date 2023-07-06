Самарский врач рассказал, как аллергия проявляется у детей разного возраста

Дети по-разному реагируют на аллергию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врач-аллерголог-иммунолог детской клинической больницы им Н.Н. Ивановой Светлана Батаева рассказала, как аллергия влияет на детей разного возраста. Специалисты отметили частые проявления заболевания.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, более 30% горожан страдают хроническими аллергическими заболеваниями, а до 60% сталкиваются с эпизодической аллергией. При встрече с аллергеном организм жителей вырабатывают антитела, которые вызывают воспалительную реакцию. Чаще всего она проявляется в виде ринита, дерматита и бронхиальной астмы.

При этом, в зависимости от возраста аллергия проявляется по-разному: маленькие дети чаще сталкиваются с высыпаниями на теле, дети младшего школьного возраста и подростки с респираторными проявлениями, которые протекают «под маской» острой респираторной инфекции. При появлении симптомов жителям следует обратиться к врачу.