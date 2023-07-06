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НовостиОбщество6 июля 2023 18:06

В Самарской области пожаловались на свалку на кладбище Рубежное

Ранее жители разгребали мусор собственными силами
Алена ПРОВКИНА
Жители поделились кадрами свалки. Фото: "Честная Самара"

Жители поделились кадрами свалки. Фото: "Честная Самара"

В Самарской области местные жители пожаловались на несанкционированную свалку на кладбище Рубежное. Ранее горожане уже разгребали мусор собственными силами.

Судя по опубликованной записи в социальных сетях, горожане 4 года назад убрали мусор и чистота была до 2021 года. Потом на том же месте в очередной раз появилась свалка. При этом, пользователи отмечают, что таблички «мусор не бросать» не помогают, а горы мусора уже лежат на 5 могилах.

Очевидцы также подчеркнули, что хотели бы рассчитывать на благоразумие людей и попросили посетителей кладбища не выкидывать мусор на чужие могилы.