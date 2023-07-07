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НовостиОбщество7 июля 2023 4:05

В Самаре водитель повторно попался пьяным за рулем и получил обязательные работы

Автомобилисту назначили 120 часов обязательных работ с лишением прав на два года
Ирина СИНЕГУБОВА
В суде мужчина признал вину полностью и раскаялся.

В суде мужчина признал вину полностью и раскаялся.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре водитель повторно попался полицейским пьяным за рулем и отказался пройти медицинское освидетельствование. Суд уже назначил ему наказание.

— В мае 2022 года мировой судья признал виновным мужчину без водительского удостоверения, который ездил по городу пьяным и не согласился на медосвидетельствование, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Тогда ему назначили административный арест на 10 суток. А ночью в феврале 2023 года водитель был снова остановлен инспектором ДПС. Вслед за предложением о медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, последовал отказ.

В суде мужчина признал вину полностью и раскаялся. Прокуратура Железнодорожного района Самары поддержала государственное обвинение. В этот раз автомобилисту назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением водительских прав на два года.

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