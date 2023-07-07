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НовостиОбщество7 июля 2023 5:43

Многие самарцы заявили, что работа помогает им развиваться профессионально

Горожане приняли участие в опросе
Алена ПРОВКИНА
Самарцы рассказали о влиянии работы

Самарцы рассказали о влиянии работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители чувствуют, что профессионально развиваются и растут на работе. Трудоустроенные горожане ответили на вопросы специалистов.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 48% опрошенных признались, что считают себя реализованными, благодаря работе. При этом, 17% респондентов отметили, что теряют навыки на нынешней позиции. Чаще всего самарцы объясняют это рутиной и отсутствием интересных задач. Согласно опросу, каждый третий горожанин не чувствует профессионального роста и утраты навыков.

О положительном влиянии работы говорят респонденты старшего поколениях. Видят возможности для роста горожане, доход которых превышает 80 тысяч рублей