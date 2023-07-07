Правительство РФ поддержало инициативу Дмитрия Азарова о поддержке российского автомобилестроения

Новые изменения начнут действовать с 1 августа Фото: правительство Самарской области

Правительство РФ приняло решение о повышении утилизационного сбора в отношении юридических и физических лиц, ввозящих автомобили в страну из-за рубежа для перепродажи. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

– Утилизационный сбор будет проиндексирован на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Индексация утверждена как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи, – поделился Денис Мантуров.

Ранее с инициативой о повышении утилизационного сбора выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Идея была разработана совместно с АВТОВАЗом. Она была представлена председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко. Глава региона также озвучивал эту инициативу при подготовке заседания Президиума Госсовета по промышленности, и она нашла поддержку у участников заседания. Губернатор выразил уверенность, что новые меры позволят защитить российский рынок автомобилестроения.

– Это важный шаг по поддержке АВТОВАЗа, а значит, и трудового коллектива завода, самого крупного в Самарской области, других отечественных автопроизводителей, производителей автокомпонентов. Это еще один шаг на пути к технологическому суверенитету нашей страны, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, за последний год это третья инициатива губернатора, которая нашла поддержку на федеральном уровне. Ранее была поддержана идея о льготном кредитовании при покупке отечественных машин. Сейчас Правительство РФ также прорабатывает вопрос замещения парка такси и каршеринга автомобилями российской сборки.