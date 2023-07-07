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НовостиОбщество7 июля 2023 17:46

Строители на 99% завершили ремонт проспекта Ленина в Самаре

Работы вышли на финишную прямую
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Объект обновляют на всем протяжении – от улицы Полевой до улицы Ново-Садовой

Объект обновляют на всем протяжении – от улицы Полевой до улицы Ново-Садовой

Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается ремонт проспекта Ленина. В начале июля 2023 года работы вышли на финишную прямую – обновление объекта завершено на 99%. Об этом сообщили в городской администрации.

– Сейчас завершается устройство верхнего слоя покрытия. Уже уложено 33,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, произведена замена 16 смотровых люков. Кроме того, обновили 43 люка дождеприемных колодцев, – рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Работы ведутся на всем протяжении проспекта – от улицы Полевой до улицы Ново-Садовой. Общая протяженность участка составляет 1,8 км.

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