Из-за форума «iВолга-2023» в Самаре ограничат движение с 10 июля по 3 августа

Исключение сделают только для машин полиции, скорой, пожарных и т.д. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноглинском районе Самары с 10 июля по 3 августа 2023 года ограничат движение на дороге в поселке Прибрежный. Причина – проведение молодежного форума «iВолга-2023». Проехать нельзя будет по дороге в Прибрежном от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км», сообщили в пресс-службе администрации Самары.

- Ограничение будет действовать с 5:00 10 июля до 20:00 3 августа. Ограничительная мера не распространяется на спецмашины (полиции, скорой помощи и пожарной охраны), а также машины с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области, - уточнили в мэрии города.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты.