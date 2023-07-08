Житель Самарской области украл у приятеля машину и одежду, пока тот дрался с местными

Та самая машина, которую житель региона угнал у приятеля. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области задержали 31-летнего местного жителя. Мужчина угнал у приятеля машину и украл одежду и телефон. Сделал он это, когда товарищ выяснял отношение с местными, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- 33-летний житель Новосемейкино приехал со своим знакомым отдыхать в кафе около станции «Клявлино». Почти сразу мужчина повздорил с местными и пошел разбираться с ними на улицу. После потасовки житель Новосемейкино сразу направился в лечебное учреждение, - рассказали в полиции.

Вернувшись, мужчина не нашел ни машины, ни телефона, ни одежды, ни приятеля. Тогда он пошел на ближайшую заправку, где ему дали одежду и телефон, чтобы вызвать полицию.

Товарища пострадавшего задержали. Мужчина уверяет – он поступил так из благих побуждений. Когда приятель не вернулся из кафе, тот решил, что машину могут угнать, потому что ключи остались в замке зажигания, и решил взять вещи друга и поехать домой.

Задержанного признали виновным в угоне и приговорили к штрафу 20 тысяч рублей.