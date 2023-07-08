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НовостиОбщество8 июля 2023 14:03

В Самарской области прошли выездные церемонии бракосочетания в День семьи, любви и верности

На площади Славы в Самаре семьи создали 32 пары
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Торжественные мероприятия проходят в Самаре, Тольятти и Сызрани. Фото: Управление ЗАГС Самарской области

Торжественные мероприятия проходят в Самаре, Тольятти и Сызрани. Фото: Управление ЗАГС Самарской области

В Самарской области в День семьи, любви и верности 8 июля 2023 года прошли выездные церемонии бракосочетания. В областной столице 32 пары создали семьи на площади Славы, сообщает Управление ЗАГС региона.

- Расписаться на площади Славы было моей детской мечтой, - признается один из участников торжественного события. – Когда я был маленький, то часто видел здесь женихов и невест. Моя мечта сбылась.

Кроме самой торжественной церемонии молодожены возложили цветы к Вечному огню у горельефа «Скорбящей Матери-Родине».

Помимо Самары церемонии бракосочетания проходят и в знаковых местах в Тольятти и Сызрани. В Тольятти 20 пар расписались на новой набережной Автозаводского района, в Сызрани восемь пар заключили брак на набережной у Кремля.