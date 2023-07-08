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НовостиОбщество8 июля 2023 15:31

Умер сын первого вице-губернатора Самарской области Антон Кудряшов

Прощание с Антоном пройдет в 12:00 9 июля в Храме Святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Антон умер 7 июля 2023 года. Фото: БК «Самара».

Антон умер 7 июля 2023 года. Фото: БК «Самара».

Ушел из жизни сотрудник баскетбольного клуба «Самара» и сын первого вице-губернатора Самарской области Виктора Кудряшова Антон Кудряшов. Его не стало в пятницу, 7 июля 2023 года. О смерти сообщили в баскетбольном клубе.

- Антон много лет поддерживал «Самару», интересовался жизнью клуба, сопровождал нашу мужскую команду на выездных матчах, активно взаимодействовал с болельщиками в социальных сетях, - говорится в сообщении.

Прощание с Антоном Кудряшовым пройдет в воскресенье, 9 июля 2023 года, в 12:00 в Храме Святителя Спиридона Тримифунтского Чудотворца по адресу: Самара, улица Советской Армии, дом 251Б.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Антона.