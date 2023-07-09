Уличные термометры в Самаре на солнце показали рекордные плюс 53 градуса

В ближайшие три дня днем на пляж выходить не рекомендуется из-за палящего солнца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жара в Самаре в июле 2023 года достигает рекордных значений. Жители города показывают в соцсетях фотографии, на которых столбики термометров под прямыми солнечными лучами достигают отметки в 53 градуса. Показатели могли быть и выше, но это предельная отметка, за которой стеклянная колба термометра просто заканчивается.

По сведениям синоптиков, жара в Самарской области сохранится до вторника, 11 июля и достигнет пиковых значений в понедельник. 10 июля в Самаре и регионе ожидается температура воздуха до плюс 38 градусов.

- В предстоящие дни погоду будет определять гребень разрушающегося антициклона, центр которого начнет смещаться с районов Верхнего Поволжья на Казахстан. В большинстве дней периода сохранится малооблачная, со слабым ветром, погода. В начале рабочей недели с приближением ложбины циклона с юго-запада количество облачности увеличится и ветер усилится. Температурный фон существенно не изменится, в дневные часы по-прежнему будет жарко, - пояснили в Приволжском УГМС.

А вот начиная со среды и до конца недели температура воздуха спадет до 20-25 градусов в дневные часы, пройдут дожди.