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НовостиОбщество9 июля 2023 9:45

В сквере Эльдара Рязанова в Самаре состоялся концерт под открытым небом

Были исполнены песни из популярных кинофильмов
Евгений ЕГОРОВ
В сквере Эльдара Рязанова прозвучали песни из популярных фильмов. Фото: скрин видео

В сквере Эльдара Рязанова прозвучали песни из популярных фильмов. Фото: скрин видео

Вечером 8 июля 2023 года в Самаре состоялся концерт под открытым небом. Мероприятие проходило в сквере имени Эльдара Рязанова.

- Такие произведения как «У природы нет плохой погоды», «А цыган идет (Мохнатый шмель)», «Я спросил у ясеня» из фильмов Эльдара Рязанова, «А я иду, шагаю по Москве» из фильма Георгия Данелия, «Постой паровоз» из фильма Леонида Гайдая знакомы каждому. Они исполняются на концертах, мы поем их под гитару, собираясь с друзьями, эти композиции трогают и согревают сердца слушателей всех возрастов, - напомнили самарцам сотрудники музея Эльдара Рязанова.

Эти и другие песни из популярных советских кинофильмов исполнил бард Дмитрий Длясин. Специальным гостем вечером стал музыкант Роман Кузнецов, основатель одного из самарских музыкальных клубов.

Мероприятие было приурочено к Дню семьи, любви и верности и прошло в теплой дружеской атмосфере.