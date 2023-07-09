В сквере Эльдара Рязанова в Самаре состоялся концерт под открытым небом

В сквере Эльдара Рязанова прозвучали песни из популярных фильмов. Фото: скрин видео

Вечером 8 июля 2023 года в Самаре состоялся концерт под открытым небом. Мероприятие проходило в сквере имени Эльдара Рязанова.

- Такие произведения как «У природы нет плохой погоды», «А цыган идет (Мохнатый шмель)», «Я спросил у ясеня» из фильмов Эльдара Рязанова, «А я иду, шагаю по Москве» из фильма Георгия Данелия, «Постой паровоз» из фильма Леонида Гайдая знакомы каждому. Они исполняются на концертах, мы поем их под гитару, собираясь с друзьями, эти композиции трогают и согревают сердца слушателей всех возрастов, - напомнили самарцам сотрудники музея Эльдара Рязанова.

Эти и другие песни из популярных советских кинофильмов исполнил бард Дмитрий Длясин. Специальным гостем вечером стал музыкант Роман Кузнецов, основатель одного из самарских музыкальных клубов.

Мероприятие было приурочено к Дню семьи, любви и верности и прошло в теплой дружеской атмосфере.