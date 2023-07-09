Жительницу Самары будут судить за присвоение найденного на улице телефона

Подобранный на улице телефон не стоит забирать в свое пользование, это наказуемо. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре женщина, подобравшая на улице бесхозный мобильный телефон, попала под уголовную статью о краже. Полицейские вычислили ее личность по уличным видеокамерам.

С заявлением о пропаже мобильника 57-летний житель Самары обратился в полицию в конце мая 2023 года. Правоохранители проследили по уличным видеокамерам путь потерпевшего.

- При изучении записей с камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде одного из зданий, выяснилось, что сотовый телефон выпал из кармана сумки мужчины на тротуар возле дома на улице Железной Дивизии. Утерянную вещь подняла женщина. Участковый узнал в ней жительницу, проживающую на его административном участке, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

42-летняя жительница Самары не стала отрицать содеянного, пояснив, что подобранный телефон хотела использовать в качестве запасного средства связи. Мобильник, оцененный потерпевшим в 15 тысяч рублей, был возвращен владельцу.

Но это не спасло женщину от уголовной статьи. Ее деяние квалифицировано как кража. Степень наказания определит суд.