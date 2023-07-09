Самарец утопил свой «гелендваген» в Волге у пивзавода

Премиальная иномарка проплавала в Волге несколько часов. Фото: СамараДТП

Необычное происшествие случилось в Самаре в субботу, 8 июля на Ульяновском спуске, возле легендарного «Дна». Там водитель на черном «гелендвагене» направил свой внедорожник прямиком в воду.

Утопленный автомобиль несколько часов проплавал в Волге около берега. По свидетельствам очевидцев, прибывшим на место сотрудникам полиции владелец авто пояснил, что «гелик» скатился в воду случайно, так как не был поставлен на ручной тормоз. Есть неофициальные данные, что признаков алкогольного опьянения у водителя не было обнаружено.

Чуть позже в соцсетях, однако, появилось видео, не слишком вяжущееся с версией о неподнятом ручнике. На кадрах видно, что сидящий за рулем внедорожника мужчина целенаправленно ведет машину в воду.

- Официальной информации о причинах происшествия на данный момент нет. Обстоятельства выясняются, - рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.