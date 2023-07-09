Смертельное ДТП с опрокинувшимся «КамАЗом» произошло в Самарской области

Кабину "КамАЗа" смяло после падения набок. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Смертельное ДТП произошло 8 июля 2023 года в Исаклинском районе Самарской области. Как следует из материалов ГИБДД, происшествие случилось на пустынной региональной автодороге «Урал» - Новое Ганькино — Ганькин Матак на въезде в село Новое Ганькино.

В 10 часов 10 минут утра «КамАЗ» на большой скорости завалился на левый бок и смял стоявший на месте легковой автомобиль Mitsubishi Lancer. За рулем «КамАЗа» находился 54-летний водитель, за последний год 6 раз привлекавшийся к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Водитель грузовика погиб на месте. Находившийся рядом в кабине 51-летний пассажир госпитализирован. Попал в больницу и 64-летний мужчина, находившийся в легковушке.