В лобовом столкновении с большегрузом под Самарой погиб водитель внедорожника

Водителя джипа смяло в салоне, выжить ему не удалось. Фото: ПСС Самарской области

Страшное ДТП произошло в Волжском районе Самарской области. На трассе М-5 около села Николаевка внедорожник Jeep лоб в лоб столкнулся с огромной фурой MAN. Судя по кадрам от очевидцев, опубликованных в соцсетях, легковой автомобиль вылетел на встречную полосу.

Водителя джипа зажало в салоне автомобиля. Судя по всему, он погиб на месте сразу же. Его тело пришлось извлекать спасателям.

- К месту происшествия в 14.40 был направлен поисково-спасательный отряд Самарской области. В ходе аварийно-спасательных работ спасатели деблокировали погибшего. Работы на месте происшествия проводились во взаимодействии со спасателями МЧС. В 15.20 аварийно-спасательные работы на месте ДТП были окончены, - сообщили в ПСС Самарской области.

На момент публикации этого материала официальной информации о ДТП от ГУ МВД Самарской области не поступало.

- Подробности происшествия и его причины уточняются, - сообщили «КП-Самара» в ведомстве.

Накануне в Исаклинском районе Самарской области в ДТП погиб водитель перевернувшегося грузового автомобиля.