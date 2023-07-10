В Самаре пенсионер перевел на счет аферистов более 2 млн рублей

Потерпевший перевел средства неизвестному Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пожилой мужчина стал жертвой мошенников. Аферисты продолжают придумывать новые схемы «развода».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, неизвестный позвонил 63-летнему пенсионеру и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что мошенники пытаются украсть деньги потерпевшего и предложил перевести все накопленные средства на более безопасный счет. Пенсионер согласился и направил деньги на счет мошенника. Общая сумма перевода превысила 2,1 миллиона рублей.

После перевода подозреваемый перестал выходить на связь. Пенсионер понял, что столкнулся с мошенниками и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.