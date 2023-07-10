Самару накроет 6-балльная магнитная буря 12 июля 2023 года

Горожане могут столкнуться с головной болью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающейся магнитной буре. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

По информации сервиса mu-calend, сила магнитной бури составит 6 баллов. В этот день горожане могут почувствовать приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия. Самарцам следует избегать физических нагрузок, местным жителей стоит больше отдыхать, не переедать и не употреблять спиртные напитки.

Напомним, в регионе вновь объявлен оранжевый уровень опасности из-за жаркой погоды. В Самарской области 10 июля местами температура воздуха достигнет +40…+41 градуса.