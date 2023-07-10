В Самарской области горожане сообщили о смертельной аварии у Оврага Невежий

На месте работаю спецслужбы. Фото: "Самара ДТП"

В Самарской области местные жители сообщили о страшной аварии у Оврага Невежий. Пользователи опубликовали кадры в социальных сетях.

Судя по полученным данным от очевидцев, авария случилась днем в понедельник, 12 июля 2023 года. На автодороге столкнулись грузовик и фура. Рядом с автомобилями также была легковушка. Самарцы сообщают, что в результате столкновения могли пострадать сразу несколько человек. На месте работают сотрудники спецслужб.

Редакция «КП-Самара» запросила официальную информацию в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Подробности уточняются.