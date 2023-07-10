Жителям предложили оценить качество дорог в Самарской области

Власти отмечают, что к концу года уровень нормативного состояния дорог в Самаре и Тольятти достигнет 81% Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям Самарской области предложили оценить качество дорог на территории губернии. Сделать это можно в рамках опроса. Он проходить в официальной группе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Авторы опроса предлагают ответить, устраивает ли жителей губернии качество дорожного покрытия, которое им встречается на пути от дома до работы. Участники могут выбрать предложенный вариант или написать свой в комментариях.

Напомним, сейчас в регионе продолжаются дорожные работы в рамках нацпроекта. Власти отмечают, что к концу 2023 года уровень нормативного состояния дорог в Самаре и Тольятти достигнет 81%, дорог регионального значения — 47,3%.

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