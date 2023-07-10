В Самарской области супруги демонтировали ограждение и сарай на земле санатория

Руководство лечебного учреждения обратилось в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти супруги расширили свой земельный участок, установив на территории леченого учреждения ограждение в виде сетки-рабицы, сарай и металлические столбы. Судебные приставы помогли руководству санатория восстановить границы.

— Руководство лечебного учреждения обратилось в суд, который удовлетворил иск и обязал семью демонтировать ограждение, столбы и сарай, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Самарской области.

В отделении судебных приставов Центрального района Тольятти возбудили исполнительное производство. В установленный для добровольного освобождения земельного участка срок муж с женой не освободили незаконно занимаемую площадь.

Тогда судебные приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. После этого супруги освободили землю санатория и самостоятельно демонтировали объекты.

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