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НовостиОбщество10 июля 2023 12:14

В Самаре улицу 22 Партсъезда планируют расширить у Московского шоссе

Дорога будет состоять из трех полос
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Улицу планируется продлить до Солнечной

Улицу планируется продлить до Солнечной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары планируют расширить улицу 22 Партсъезда у Московского шоссе. Соответствующая информация отражена в проекте планировки территории для строительства нового участка улицы. Он размещен на сайте мэрии.

Согласно документации, улица 22 Партсъезда будет будет продлена от Московского шоссе до улицы Солнечной. На дороге обустроят две полосы движения в каждую сторону. В районе Московского шоссе проезжая часть будет состоять из трех полос.

На участке от Ново-Садовой до Московского шоссе появятся парковки. Также запланирована установка двух остановок общественного транспорта и создание островков безопасности.

Сейчас проект вынесен на общественные обсуждения. Они продлятся до 22 июля.