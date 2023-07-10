В Самаре улицу 22 Партсъезда планируют расширить у Московского шоссе

Улицу планируется продлить до Солнечной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары планируют расширить улицу 22 Партсъезда у Московского шоссе. Соответствующая информация отражена в проекте планировки территории для строительства нового участка улицы. Он размещен на сайте мэрии.

Согласно документации, улица 22 Партсъезда будет будет продлена от Московского шоссе до улицы Солнечной. На дороге обустроят две полосы движения в каждую сторону. В районе Московского шоссе проезжая часть будет состоять из трех полос.

На участке от Ново-Садовой до Московского шоссе появятся парковки. Также запланирована установка двух остановок общественного транспорта и создание островков безопасности.

Сейчас проект вынесен на общественные обсуждения. Они продлятся до 22 июля.