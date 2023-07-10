В Самаре воробьи пострадали от перегрева из-за сильной жары в июле 2023 года

Такую картину обнаружили жители города Фото: скриншот с видео

Сильная жара, накрывшая Самарскую область в начале июля 2023 года, сказалась не только на людях, но и на животном мире. В частности, от высоких температур пострадали воробьи. Об этом сообщили местные жители.

Горожане стали свидетелями ужасной картины: пернатые, находясь в состоянии обезвоживания и перегрева, камнем падали на асфальт.

– Пернатые перегреваются и обезвоживаются. От этого беспомощно падают на землю и не могут взлететь. Если увидите такое, не проходите мимо, напоите водой, – обращаются самарцы к землякам.

Согласно прогнозу синоптиков, сильная жара продержится в регионе еще несколько дней. Завтра ожидается гроза и град, а также бушующий ветер. А уже со среды, 12 июля 2023 года, температура воздуха должна снизиться до +23 градусов.

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