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НовостиОбщество10 июля 2023 15:38

В Самарской области фельдшер устроилась на работу по фальшивому диплому

Она обучалась в колледже, но была отчислена из-за долгов по учебе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По факту произошедшего проводится проверка

По факту произошедшего проводится проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прокуратура обнаружила факт ведения медицинской деятельности по фиктивным документам об образовании. Фальшивые документы на работу предоставила фельдшер одной из медицинских организаций. Ранее девушка обучалась в колледже, но была отчислена.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, нарушения были выявлены в ГБУЗ «Самарская городская станция скорой медицинской помощи». Одна из сотрудниц устроилась на должность фельдшера, предоставив поддельный диплом о среднем образовании, диплом о профессиональной переподготовке по квалификации «Скорая неотложная помощь» и другие документы.

Выяснилось, что ранее девушка была студенткой ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им.Н.Ляпиной». Однако в октябре 2021 года ее отчислили – девушка не приступила к занятиям и накопила долги по учебе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).