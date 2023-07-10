В Самарской области фельдшер устроилась на работу по фальшивому диплому

По факту произошедшего проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прокуратура обнаружила факт ведения медицинской деятельности по фиктивным документам об образовании. Фальшивые документы на работу предоставила фельдшер одной из медицинских организаций. Ранее девушка обучалась в колледже, но была отчислена.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, нарушения были выявлены в ГБУЗ «Самарская городская станция скорой медицинской помощи». Одна из сотрудниц устроилась на должность фельдшера, предоставив поддельный диплом о среднем образовании, диплом о профессиональной переподготовке по квалификации «Скорая неотложная помощь» и другие документы.

Выяснилось, что ранее девушка была студенткой ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им.Н.Ляпиной». Однако в октябре 2021 года ее отчислили – девушка не приступила к занятиям и накопила долги по учебе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).