Дерево рухнуло на 9-летнего ребенка на детской площадке в Самаре

Мальчика доставили в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник, 10 июля 2023 года, в Самаре произошло ЧП с участием ребенка. Маленький мальчик пострадал во время игры на детской площадке. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

ЧП произошло на детской площадке в Октябрьском районе. На 9-летнего мальчика рухнуло дерево. В результате ребенок получил телесные повреждения. Его доставили в больницу, сейчас он находится под наблюдением медицинских работников.

По данному факту произошедшего начата дослдественная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, уточняют в СУ СК по региону.