Самарцы обнаружили смерч в центре города 10 июля 2023 года

Местные жители поделились кадрами Фото: скриншот с видео

В понедельник, 10 июля 2023 года, жители Самары обнаружили странное явление, бушующее в центре города. Они заметили вихрь, напоминающий смерч. Кадрами самарцы поделились в социальных сетях.

Вихрь был замечен у здания театра оперы и балета. Судя по кадрам, воронка мгновенно взлетела вверх и исчезла в небе. Причина такого явления непонятна, однако очевидцы предполагают, что его могли спровоцировать строительные работы и сильная жара.

Напомним, сегодня в Самарской области ожидаются грозы и град. Воздух прогреется до +31, +36 градусов. Порывы юго-западного ветра составят 7-12 метров в секунду, местами – до 25-27 метров в секунду. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

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