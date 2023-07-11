Самарцев напугал огромный столб черного дыма рядом с аэропортом Курумоч

Жители поделились кадрами с места происшествия Фото: скриншот с видео

Утром во вторник, 11 июля 2023 года, жителей Самарской области напугал огромный столб черного дыма, возникший рядом с аэропортом Курумоч. Самарцы сообщали, что задымление было довольно сильным и предположили, что в районе аэропорта произошел сильный пожар.

– Возле «Курумоча» черные клубы дыма. Там что-то горит, – поделились предположениями очевидцы.

Как выяснилось позднее, никакого происшествия в Курумоче не произошло, а причина задымления оказалась довольно простой.

– В аэропорту Курумоч проводятся плановые комплексные учения аварийно-спасательной команды. Аэропорт работает без ограничений на прилет и выпуск воздушных судов, – рассказали «КП-Самара» в пресс-службе аэропорта.