Самарцев напугал огромный столб черного дыма рядом с аэропортом Курумоч

Жители поделились кадрами с места происшествия
Фото: скриншот с видео
Утром во вторник, 11 июля 2023 года, жителей Самарской области напугал огромный столб черного дыма, возникший рядом с аэропортом Курумоч. Самарцы сообщали, что задымление было довольно сильным и предположили, что в районе аэропорта произошел сильный пожар.
– Возле «Курумоча» черные клубы дыма. Там что-то горит, – поделились предположениями очевидцы.
Как выяснилось позднее, никакого происшествия в Курумоче не произошло, а причина задымления оказалась довольно простой.
– В аэропорту Курумоч проводятся плановые комплексные учения аварийно-спасательной команды. Аэропорт работает без ограничений на прилет и выпуск воздушных судов, – рассказали «КП-Самара» в пресс-службе аэропорта.