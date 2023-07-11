В Самарской области на торги выставят квартиры, дома, BMW и Jaguar F-Pace

А 2 августа будет представлено 20 квартир и домов в Самаре и Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на торги выставят имущество, которые арестовали судебные приставы из-за неуплаты долгов. Его можно будет приобрести 28 июля, 2 и 7 августа 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Так, на торгах, которые пройдут в форме аукциона 28 июля в 10:00 на электронной площадке ООО «ВЭТП», с молотка пустят жилые помещения в Новокуйбышевске, Кинеле, Тольятти и Самаре площадью от 13,4 до 66,3 кв. м и стоимостью от 385 тысяч до 5 миллионов рублей.

А 2 августа будет представлено 20 квартир и домов в Самаре и Самарской области стоимостью от 400 тысяч до 2,6 миллионов рублей. В последний день торгов, 7 августа, помимо земельного участка и квартиры получится приобрести автомобиль Jaguar F-Pace, несколько BMW, топливозаправочную станцию Benza и стационарную молотковую дробилку Komplet M5000.

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