Дмитрий Азаров поручил мэрии Самары ускорить работу по демонтажу с собственниками американских горок

Самарцы пришли к выводу, что конструкции небезопасны. Фото: Сергей Бобин

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание по ключевым вопросам социально-экономического развития региона. Отдельное внимание было уделено обращениям граждан, в том числе через интернет. Так, глава региона обратил внимание мэра Самары Елены Лапушкиной на запрос от людей по демонтажу американских горок в парке «Дружба».

– Очень много обращений мне напрямую поступало, я вам лично их направлял. Кроме того, есть обращения и в ЦУР. Я согласен с людьми, что эти конструкции небезопасны, в первую очередь для жизни и здоровья детей, которые иногда стремятся на них залезть, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Мэр, в свою очередь, отметила, что уже встречалась с собственниками горок. Они пообещали снести конструкции.

– С прошлого года их огородили, за безопасностью следят. Сроки демонтажа пока не установлены. Обязательства по демонтажу собственник с себя не снимает, – пояснила глава Самары.

Глава региона отметил, что вопрос, в том случае, нужно решать через прокуратуру или суд.

– Применяйте все меры взыскания, в том числе административные штрафы. Действуйте жестко, если обещания не выполняются, – поручил Дмитрий Азаров.