В Самаре взяли под охрану дом-музей Фрунзе

Предметом охраны является само здание и его архитектурные особенности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утвердили предмет охраны объекта культурного наследия «Дома, в котором жил М.В. Фрунзе в 1919 году (Дом-музей М.В. Фрунзе)». Соответствующий приказ опубликовали 10 июля.

Здание, которые управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло под охрану, находится на улице Фрунзе, 114Б. Предметом охраны является само здание и его архитектурные особенности.

Внешний архитектурный облик выполнен в стиле эклектика. К северному фасаду здания пристроен деревянный объем сеней с парадным входом. Теперь в течение недели управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

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