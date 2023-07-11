Комиссия из Москвы прибыла в УФСИН по Самарской области

Возглавляет комиссию полковник внутренней службы Сергей Панфилов (на фото слева). Фото: OBOZ.INFO.

В УФСИН России по Самарской области прибыла комиссия из Москвы, чтобы провести проверку работы ведомства. Возглавляет комиссию главный инспектор уголовно-исполнительной системы главной инспекции УИС управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России Сергей Панфилов, пишет OBOZ.INFO.

Во время проверки руководитель комиссии проведет личный прием граждан в Самаре. Пройдет он с 16:00 до 18:00 в понедельник, 17 июля, по адресу: улица Куйбышева, 42А. На прием нужно предварительно записаться по телефону 8(846)339-38-31 в рабочие дни с 10:00 до 17:00.