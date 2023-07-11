В Самаре пенсионерка сообщила лже-работнику соцзащиты данные карты и потеряла накопления

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 63-летняя местная жительница доверилась лже-работнику соцзащиты и перевела мошенникам более 700 тысяч рублей.

— Женщине на телефон в одном из мессенджеров пришло сообщение от незнакомца, он представился работником соцзащиты населения и сообщил, что ей положены определенные денежные выплаты, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Для перевода денег незнакомец попросил реквизиты банковской карты. Женщина поверила лже-специалисту и передала аферисту все данные. В результате с карты пенсионерки списалось более 700 тысяч рублей.

Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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