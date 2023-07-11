Один человек погиб при столкновении автомобиля «Лада Калина» и внедорожника под Самарой

Погибшего доставали из автомобиля спасатели. Фото: ПСС Самарской области

Вечером в понедельник, 10 июля 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием «Лада Калина» и внедорожника. В результате аварии погиб человек. Информацию сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Все случилось на трассе Ташелка – Менжинский в Ставропольском районе. Там столкнулись «Лада Калина» и внедорожник, после чего легковушка улетела в кювет. Пассажир «Калины» получил травмы, несовместимые с жизнью.

– Для деблокирования погибшего из аварийного автомобиля требовалась помощь спасателей. В 16:39 дежурная смена спасателей города Тольятти приступила к выполнению поставленной задачи, – рассказали в региональной ПСС.

Работы были завершены в 19:27.

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