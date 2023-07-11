Самарцам рассказали о факторах, влияющих на возникновения рака

Врачи рассказали о факторах развития рака Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области врачи рассказали о факторах, влияющих на возникновения рака. По словам специалиста, злокачественная опухоль может возникнуть в любом органе.

У женщин чаще всего встречает рак молочной железы, а также рак тела матки и яичников. У мужчин же более распространен рак толстой кишки, предстательной железы и легких. Опухоли могут возникнуть из-за образа жизни, привычек и питания. Помимо этого, фактором риска возникновения рака могут быть вирусы гепатита В и С.

Напомним, горожанам рекомендуют проходить диспансеризацию и профилактический медосмотр. Это помогает обнаружить рак на ранних стадиях.