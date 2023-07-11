В Самаре отремонтировали «дырявую» дорогу на улице Камышинской

Дорогу привели в нормативное состояние. Фото: прокуратура региона

В Самаре после проверки в сфере безопасности дорожного движения отремонтировали дорогу. Специалисты залатали «дырявую» дорогу.

По информации прокуратуры Самарской области, на улице Камышинской имели многочисленные повреждения: просадки и выбоины. Они затрудняли движение транспорта, что создавала опасность на дороге. При этом, администрация города не принимала меры для устранения нарушений.

Правоохранители приняли меры и направили исковое заявление в суд. Требования удовлетворили. На данный момент нарушения устранены, дорогу привели в надлежащее состояние.