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НовостиОбщество11 июля 2023 16:30

В Самаре отремонтировали «дырявую» дорогу на улице Камышинской

Правоохранители провели проверку
Алена ПРОВКИНА
Дорогу привели в нормативное состояние. Фото: прокуратура региона

Дорогу привели в нормативное состояние. Фото: прокуратура региона

В Самаре после проверки в сфере безопасности дорожного движения отремонтировали дорогу. Специалисты залатали «дырявую» дорогу.

По информации прокуратуры Самарской области, на улице Камышинской имели многочисленные повреждения: просадки и выбоины. Они затрудняли движение транспорта, что создавала опасность на дороге. При этом, администрация города не принимала меры для устранения нарушений.

Правоохранители приняли меры и направили исковое заявление в суд. Требования удовлетворили. На данный момент нарушения устранены, дорогу привели в надлежащее состояние.