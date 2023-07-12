В Самарскую область 12 июля 2023 года придет прохлада, сильный ветер и дожди

Воздух прогреется до +23 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 12 июля 2023 года, жители Самарской области смогут отдохнуть от сильной жары. На смену душной погоде придет похолодание, а вместе с ним – бушующие ветра. Информацию сообщили специалисты Приволжского УГМС.

– Днем 12 июля местами по Самарской области ожидается усиление западного ветра. Его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится вечером. Объявлен желтый уровень опасности, – информируют синоптики.

Воздух днем прогреется до +18, +23 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Характер погоды сохранится на протяжении всей рабочей недели.