В Самарской области директор салона связи оформил на абонента номер и отдал симку знакомому

Без человека и его согласия работник оформил на него абонентский номер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области директор салона связи получил доступ к данным абонента, оформил на него номер телефона, а сим-карту передал в пользование своему знакомому. Приговор по уголовному делу уже вступил в законную силу.

— В январе 2022 года директор салона связи, расположенного в Тольятти на ул. Тополиной, 24б, вошел в систему «SBMS», где хранилась информация, и осуществил доступ к лицевому счету абонента, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Без человека и его согласия работник оформил на него абонентский номер. Для этого он внес в систему ложные сведения о владельце. А сим-карту с указанным номером телефона директор салона передал в пользование своему знакомому.

Апелляционное постановление Самарского областного суда 5 июля 2023 года оставило без изменения приговор Автозаводского районного суда Тольятти. Директор был осужден к штрафу в размере 30 тысяч рублей и на 1 год лишен права заниматься деятельностью, связанной с обработкой хранением и распоряжением охраняемой законом информации.

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