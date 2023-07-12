Власти Самары не нашли перевозчиков на маршруты №92 и №207

На конкурс не было подано ни одной заявки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги конкурса на право осуществления перевозок по двум маршрутам. Речь идет о маршрутах №92 «улица Калининградская – Площадь Памяти» и №207 «Завод «Экран» – Хлебная Площадь».

Результаты конкурса стали известны в понедельник, 11 июля 2023 года. Их опубликовали на официальном сайте мэрии. Согласно протоколу, на участие в обоих конкурсах не было подано ни одной заявки. Они были признаны несостоявшимися.

Отметим, что ранее автобусы были очень востребованы среди горожан. Так что ликвидировать их не планировалось. На них хотели найти новых перевозчиков, однако пока попытки остаются тщетными.

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