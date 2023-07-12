Лекция о женщинах в советской мелодраме пройдет в самарской музее Рязанова 15 июля

Лектором выступит киновед Олег Горяинов. Фото: музей Рязанова

В субботу, 15 июля, в 17:30 в самарской музее Эльдара Рязанова состоится лекция «Женский вопрос в сетях советской мелодрамы».

— Если кинематограф военных лет предложил образ женщины-героини, то послевоенное кино поддалось соблазну вернуть женский вопрос в тиски патриархальной традиции, — рассказали в пресс-службе музея.

Лектором выступит киновед Олег Горяинов. Он расскажет сквозь призму жанра «мелодрама», как менялся образ женщины в кино рубежа 70-80-х годов на примере фильмов Юлия Райзмана и Вячеслава Криштофовича.

Стоимость билета составит 200 рублей. Требуется предварительная запись по телефону 332-05-16.

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