Самодельное взрывное устройство обнаружили у газопровода в Самарской области

Сообщается, что на месте работали экстренные службы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самодельное взрывное устройство обнаружили на территории Самарской области. Подозрительный предмет был найден во вторник, 11 июля 2023 года, у газопровода «Уренгой-Новопсков» в Сызранском районе. Информацию сообщает телеграм-канал «112».
– Оперативники идентифицировали подозрительный пакет как СВУ.
В целях безопасности данная ветка была перекрыта для подачи газа. На месте работали экстренные службы, – пишут авторы канала.
Отметим, что официальная информация о происшествии не поступала. «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области.
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