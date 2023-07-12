Самодельное взрывное устройство обнаружили у газопровода в Самарской области

Сообщается, что на месте работали экстренные службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самодельное взрывное устройство обнаружили на территории Самарской области. Подозрительный предмет был найден во вторник, 11 июля 2023 года, у газопровода «Уренгой-Новопсков» в Сызранском районе. Информацию сообщает телеграм-канал «112».

– Оперативники идентифицировали подозрительный пакет как СВУ.

В целях безопасности данная ветка была перекрыта для подачи газа. На месте работали экстренные службы, – пишут авторы канала.

Отметим, что официальная информация о происшествии не поступала. «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области.

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