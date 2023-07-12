Предприниматель из Самары отправится в колонию за дачу взятки сотруднику налоговой службы

Подозреваемую задержали во время оперативного эксперимента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор местной предпринимательнице. Женщину уличили в даче взятки сотруднику налоговой службы. Подробности сообщили в УФСБ по Самарской области.

Все случилось в апреле 2022 года. Самарчанка предложила начальнику контрольно-аналитического отдела МИ ФНС РФ №18 по Самарской области 300 тысяч рублей. За эти деньги она пыталась откупиться от налогового контроля в отношении своей компании. Тогда же ее задержали с поличным в рамках оперативного эксперимента, когда она передавала 100 тысяч рублей из обещанных 300.

В региональном СУ СК по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Суд признал ее виновной и приговорил к 7 годам колонии общего режима. Она также будет должна заплатить штраф в размере 3 млн. рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.