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НовостиОбщество12 июля 2023 6:34

Предприниматель из Самары отправится в колонию за дачу взятки сотруднику налоговой службы

Женщина пыталась откупиться от налогового контроля за 300 тысяч рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Подозреваемую задержали во время оперативного эксперимента

Подозреваемую задержали во время оперативного эксперимента

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор местной предпринимательнице. Женщину уличили в даче взятки сотруднику налоговой службы. Подробности сообщили в УФСБ по Самарской области.

Все случилось в апреле 2022 года. Самарчанка предложила начальнику контрольно-аналитического отдела МИ ФНС РФ №18 по Самарской области 300 тысяч рублей. За эти деньги она пыталась откупиться от налогового контроля в отношении своей компании. Тогда же ее задержали с поличным в рамках оперативного эксперимента, когда она передавала 100 тысяч рублей из обещанных 300.

В региональном СУ СК по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Суд признал ее виновной и приговорил к 7 годам колонии общего режима. Она также будет должна заплатить штраф в размере 3 млн. рублей.

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