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НовостиПроисшествия12 июля 2023 7:54

В Самаре мошенница нашла чужой паспорт на улице и оформила микрозаймы

Кредиты она брала в интернете
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники обнаружили факт мошенничества в Самаре. Жертвой преступника стала одна из местных жительниц – девушка потеряла паспорт, по которому позднее оформили кредиты.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, о мошенничестве в полицию сообщили сотрудники микрофинансовых организаций. Следствие привело оперативников к 25-летней самарчанке, паспортные данные которой были указаны при оформлении. Однако выяснилось, что девушка не брала займы – она потеряла паспорт и уже написала заявление в полиции.

Оказалось, что документ нашла 39-летняя женщина. Именно она оформила микрозаймы через интернет, после чего выкинула паспорт в мусорку. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие. Отмечается, что ущерб возмещен в полном объеме.