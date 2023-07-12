В Самаре мошенница нашла чужой паспорт на улице и оформила микрозаймы

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники обнаружили факт мошенничества в Самаре. Жертвой преступника стала одна из местных жительниц – девушка потеряла паспорт, по которому позднее оформили кредиты.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, о мошенничестве в полицию сообщили сотрудники микрофинансовых организаций. Следствие привело оперативников к 25-летней самарчанке, паспортные данные которой были указаны при оформлении. Однако выяснилось, что девушка не брала займы – она потеряла паспорт и уже написала заявление в полиции.

Оказалось, что документ нашла 39-летняя женщина. Именно она оформила микрозаймы через интернет, после чего выкинула паспорт в мусорку. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие. Отмечается, что ущерб возмещен в полном объеме.