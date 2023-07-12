Освещение и тротуары появятся в трех поселениях Исаклинского района

Сейчас в районе идет ремонт участка региональной трассы «Похвистнево – Сосновка» - «Урал» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Исаклинском районе продолжается ремонт участка региональной трассы «Похвистнево – Сосновка» - «Урал». Дорога проходит через три населенных пункта - село Большое Микушкино, деревню Малое Микушкино и поселок Лесной. Работы ведутся в рамках дорожного нацпроекта. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В рамках работ во всех поселениях построят 8,9 тыс погонных метров тротуаров и установят опоры освещения на 6,4 тыс погонных метров дороги. Здесь также установят барьерное и дорожное ограждение, остановки.

– Жители населенных пунктов очень рады, что нашлись средства для такого грандиозного ремонта. Освещение будет не только вдоль дороги, но и на перекрестках. Наконец-то появятся удобные тротуары, – поделилась глава сельского поселения Большое Микушкино Наталья Сидорова.

Завершить работы должны к 1 октября 2023 года,

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