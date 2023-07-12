Купание и кормление слонов пройдет в Самаре 18 июля 2023 года

Мероприятие состоится у здания Самарского цирка Фото: Яндекс.Карты

Во вторник, 18 июля 2023 года, жителей и гостей Самары ждет увлекательное зрелище. Они смогут посмотреть на кормление и купание слонов. Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры Самарской области и администрации города.

Процесс начнется в 17:00 у здания Самарского цирка. Процедуры будут проведены на открытой площадке. Самарцы смогут не только понаблюдать за мероприятием, но и снять на камеру уникальные моменты общения дрессировщика со своими огромными питомцами.

Отметим, что в этом году в Самаре также впервые состоится «Итальянский цирк Togni». Шоу пройдут с 22 по 27 июля 2023 года.

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