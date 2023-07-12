Поволжский фестиваль гик-культуры пройдет в ТЦ «Аврора» в Самаре

Мероприятие состоится в конце июля 2023 года. Фото: vk.com/avrorageek

В конце июля 2023 года в Самаре состоится Поволжский фестиваль гик-культуры. Мероприятие пройдет в ТЦ «Аврора» на ул. Аэродромная. Информацию сообщили организаторы события.

В программе фестиваля – комиксы, косплей, кибер-соревнования, зона настольных игр от Hobby games, спикеры гик-индустрии. Специальным гостем мероприятия станет Максим Киселев (Snailkick). Блогер выступит на главной сцене фуд-парка и ответит на все интересующие вопросы. Желающие также смогут сделать с ним фото.

Фестиваль пройдет 29 июля 2023 года. Начало – в 13:00. Вход свободный.

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